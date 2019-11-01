Законопроект 1210 лишит людей работы и заставит выйти на улицы, - эксперт

Такое заявление сделал политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "112 Украина.

"Это, по большому счету называется крах целой индустрии в стране. Ведь вся прибыль будет, в первую очередь, уходить на погашение налоговых обязательств перед государством, которые вырастут. По некоторым оценкам в 3-4 раза могут подняться эти ставки", - сказал он.

Также это грозит потерей рынков, которые еще занимает украинская металлургия. Это уже идет автоматически обрезание доходной части бюджета, поступления валютных. То есть то, что мы продаем в итоге. Не стоит забывать и о социальной составляющей, если будет сворачиваться производство, значит люди будут, я к этому тоже хочу подвести, то люди будут лишаться рабочих мест. Куда эти люди пойдут? Они могут пойти на улицу", - добавил Калиниченко.

Напомним, в Верховной Раде намерены рассмотреть изменения в Налоговое законодательство, вынесенные в законопроект № 1210, он предполагает значительное повышение ренты на железную руду, и тем самым делает металлургическую отрасль в Украине убыточной, а металлопродукцию неконкурентной на мировых рынках из-за резкого роста ее цены.