Сегодня подпишу приказ об увольнении всех своих советников, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "BBC News Украина"

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила министр.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Она отметила, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме и статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.

Напомним, ранее, 14 октября Министерство здравоохранения сообщило о назначении четырех человек на должности советников министра: Алексея Яременко, Виктора Ляшко, Матфея Хренова и Серго Китиашвили.

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