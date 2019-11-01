Обсуждали вопросы международной деятельности парламента, - Герасимов о встрече Разумкова с главами фракций

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"У нас только что состоялось заседание не только глав фракций, но и представителей межфракционного объединения "Равные возможности" под председательством спикера парламента Дмитрия Разумкова. На нем проговаривался круг вопросов относительно, я бы сказал так, международной деятельности парламента и я думаю, что уже скоро вы увидите конкретные решения по этой тематике в парламенте", - сказал Герасимов.

На вопрос о том, касалось ли обсуждение скандала с Богданом Яременко, Герасимов не ответил.

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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.