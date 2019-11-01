Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, наши коллеги, в том числе "слуги народа", недооценивают, что это процесс необратимый. Любые ошибки, которые будут сейчас сделаны, особенно касательно вопроса продажи, концентрации земель сельхозназначения, продажи иностранцам, отыграть в дальнейшем будет невозможно. Поэтому, я считаю, что здесь взвешенность должна быть абсолютная. И этот процесс, который не может закончиться в течение года или двух", - сказал Соболев.

По его словам, ключевым сейчас является наведение порядка с земельными участками, установление границ и кадастровая оценка каждого земельного участка.

Кроме того, по мнению Соболева, нельзя концентрировать большое количество земли в одних руках.

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"Не может быть 210 тыс. гектаров в одних руках, как это сейчас предлагается. По крайней мере давайте тогда ориентироваться на наших ближайших соседей - развитых, не столь развитых - ту же Францию, Германию, Польшу, где очень жесткие ограничения - от 300 до 500 гектаров в одни руки. Я думаю, что это абсолютно нормальная норма, если мы хотим развивать фермерство", - сказал нардеп.

Кроме того, он предлагает продавать земельные участки через муниципалитеты или общегосударственный банк земли, которые смогут выкупать эту землю и потом сдавать ее в аренду на конкурсной основе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.