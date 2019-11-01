Формулу налогообложения железной руды из законопроекта №1210 нужно изменить, - Гетманцев

Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".



По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и для экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.



"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе", - отметил Гетманцев.



Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Председатель комитета признает, что никаких наработок рабочей группы в документ не было включено. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.



Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в пределах рабочей группы, которая будет создана.