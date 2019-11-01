Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Новогнатовки, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на луганском направлении с половины первого ночи противник более получаса со стороны населенного пункта Лозовое из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Луганского.

На донецком направлении в 10:30 оккупанты из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции украинских сил в районе Новогнатовки.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие сегодняшних обстрелов нет.