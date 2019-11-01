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01.11.19 13:37

Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства - спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия 01

Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

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18 октября деньги в гривнах ему перечислили на карточный счет, а 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к даче взятки).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия 02

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий мошенник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. Он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины

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