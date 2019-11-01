30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк на брифинге.

"Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал министр.

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Как известно, первейшим условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.