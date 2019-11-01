Шахтерского бунта не будет. По крайней мере, в этом году, - нардеп Шахов

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019" . Документ предусматривает выделение 1 миллиарда гривен на погашение задолженности перед горняками за 2019 год, пишут Українські новини.



Ранее Сергей Шахов и группа депутатов-мажоритарщиков Луганщины неоднократно выступали в парламенте с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров, и даже направили письмо с соответствующим требованием Президенту Владимиру Зеленскому.



"Благодарен 291 народному депутату, которые поддержали соответствующий Закон. Теперь шахтеры, которым в течение 4 месяцев не выплачивали заработные платы, смогут получить собственные средства. Команда Шахова месяцами добивалась принятия этого Закона. Нас услышали. Шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году", - отметил нардеп во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг.



Однако, по словам Сергея Шахова, остается открытым вопрос бюджета 2020, где предусмотрены средства на развитие угольной отрасли.



"Следующая, не менее важная задача, - достичь результата, чтобы задолженность по заработным платам работникам угольных предприятий не возникала, а шахты стали современными, безопасными и полностью пригодными для эффективной работы. Шахтеры устали от постоянной лжи чиновников и "завтраков", которыми их кормят на самых разных уровнях. Каждый раз обещая решить проблемы, но забывая о горняках сразу, как только за ними закрываются двери очередного кабинета", - добавил депутат.



Как сообщалось, Сергей Шахов встал на защиту голодных шахтеров, полгода не видящих зарплаты.



Напомним, шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.