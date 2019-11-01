Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена: наши заседания в НАТО на уровне высшего руководства заблокированы, - Пристайко

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты вчерашнего заседания Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе. В этом году мы не сможем встретиться, потому что эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной", - сказал он.

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Министр обороны Загороднюк добавил, что на прошлой неделе он был в Брюсселе на встрече министров стран НАТО. "Это та самая встреча, в которой наше участие блокировала Венгрия. Наша делегация там была как участник комиссии НАТО-Афганистан", - сказал он.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, при этом представителям нацменьшинств разрешается преподавание части паредметов на родном языке.