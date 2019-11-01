Укрупнение до 100 районов по всей Украине состоится только после формирования 100% состоятельных ОТГ, - Бабак

Об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С учетом методических рекомендаций областные рабочие группы осуществили моделирование административного устройства областей, в итоге получилась цифра - 100 районов, однако это лишь экспертная цифра. Финальное моделирование субрегионального уровня должно происходить только после стопроцентного завершения формирования состоятельных громад", - отметила Бабак.

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Она отметила, что состоятельной ОТГ признается только после утверждения перспективного плана формирования территорий громад.

Сейчас Кабинетом министров утверждены перспективные планы формирования территорий громад 23 областей. В утвержденные планы уже включено около 87,6% территории Украины. По словам Бабак, правительство уже работает над законопроектом, который упрощает процедуру утверждения перспективных планов ОТГ.

Как сообщалось, в июле 2019 года Кабмин представил модель нового административно-территориального устройства, согласно которой вместо 490 районов в Украине будет сформировано 100.