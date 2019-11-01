Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - глава Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк.

По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

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Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке, в составе нескольких сотен инструкторов.