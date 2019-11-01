Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистское, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский РБК.

При этом она добавила, что возможно Криклий, не понимает значения слова "репарации".

"Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское", - считает она.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона.

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

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