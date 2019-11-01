"Местное самоуправление - это не вертикаль власти. Не может быть "своих" мэров", - Филатов

На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

"Сейчас создалась такая ситуация во власти, когда есть монобольшинство, у которого в руках все рычаги влияния, - заявляет Борис Филатов. - Никто сейчас не мешает новой власти заниматься основными историческими вызовами, стоящими перед страной, - войной, экономикой, тарифами. Но одно дело - говорить о них во время избирательной кампании, когда ты хочешь понравиться всем, и совсем другое - отвечать на них сейчас. Поэтому у власти появился соблазн назначать врагов и иметь под рукой людей, исполняющих роль неких громоотводов. Но местное самоуправление - это не вертикаль власти. Оно не подчиняется партии, правительству или президенту".

"Мы хотим, чтобы везде были наши мэры, от "Слуги народа", - примерно такой идет посыл. Я опять же не буду ссылаться на фамилии людей, которые нам это озвучивают. По результатам следующих местных выборов хотят, проведением которых нас постоянно пугают, - уточняет Филатов. - Что значит от "Слуги народа"? А что у вас вообще за идеология? Кроме рейтинга президента страны? Не может быть своих мэров, своих местных депутатов. Не надо строить еще одну КПСС или Партию регионов. Мы все прекрасно знаем, к чему это однажды привело".

"У нас очень сложная страна. С разными регионами, политической историей, мировоззренческими установками. Поэтому говорить, что везде сидят феодалы, - неправильно. Где-то мэр - четыре срока, а где-то - один, как я. И вряд ли стоит всех мазать одной черной краской", - заключил мэр Днепра.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь .