Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

"Да, это правда. И не только он (народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура. - Ред.), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал Генпрокурор в пятницу, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная депутатом Качурой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.