ГПУ взяла под контроль ход расследования вероятного насилия над детьми в приюте "Свитанок" в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке обнародованных фактов", - говорится в сообщении.

Речь идет об избиении детей, причем, не только со стороны воспитателей центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних.

"Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд", - отметил Мамедов.

Сейчас территориальными подразделениями органов Национальной полиции Одесской области и Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации". В частности, по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее активистка Зоя Мельник написала 26 октября в Facebook о фактах насилия над воспитанниками приюта "Свитанок" в Одессе с августа по октябрь 2019 года. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейские Хмельницкого отдела полиции в Одессе. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.

В пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что психологи изучили психоэмоциональное состояние детей и персонала учреждения. По их оценке состояние детей критическое и требующее кризисного вмешательства.

В 2018 году также начался скандал вокруг приюта "Свитанок" после публикации тогда еще сотрудницы патрульной полиции Одессы Зои Мельник. Она познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия.

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