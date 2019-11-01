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01.11.19 16:10

В ходе расследования факта стрельбы 25 октября в Харькове обнаружен еще один тайник с оружием, - Нацполиция

На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всго изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

стрельба,харьков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Оперативные мероприятия по дополнительному исследованию участков в садовом кооперативе, находящихся в собственности главного фигуранта уголовного производства, .. проводились работниками аппарата следственного управления областного главка полиции, Управления уголовного розыска, следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры. На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ", - говорится в сообщении.

На след тайника с оружием правоохранителей вывела служебная собака.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.

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