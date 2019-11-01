Налоговая милиция совместно с ГПУ добились возмещения в бюджет более 11 млн. грн. неуплаченных налогов от фирмы, ведущей интернет-торговлю

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что руководитель одного из предприятий, занимающихся интернет-торговлей бытовыми товарами, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В частности, в течение июля-ноября 2018 года указанная компания реализовывала через интернет смартфоны известных мировых брендов,завезенные на территорию Украины при неустановленных обстоятельствах. При этом документально их приобретение отразили у предприятий, которые их не импортировали и не покупали. Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов.

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, неуплаченные налоги и нанесенный государству ущерб в сумме более 11 млн. грн. возмещены в полном объеме. В связи с этим судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212УК Украины.