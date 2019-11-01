Евросоюз продолжит поддерживать Украину в процессе реформ, - глава представительства ЕС Маасикас

"Позвольте мне заверить вас, что ЕС будет продолжать поддержку Украины, чтобы все ваши амбициозные реформы и усилия наконец-то принесли ощутимые результаты украинцам и приблизили Украину к ЕС", - сказал он, выступая на конференции "Пять лет борьбы с коррупцией: ценности и практики" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат пояснил, что это будет непросто, однако выразил уверенность в том, что Украина со своим огромным потенциалом достигнет успехов. "Успех Украины – это и успех Европы", - подчеркнул Маасикас.

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Что касается изменения руководства в институциях ЕС, он заверил, что Украина останется в центре внимания Брюсселя, добавив, что несколько хороших друзей Украины, например, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Валдис Домбровскис, продолжают работу на своих должностях.