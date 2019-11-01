В случае открытой агрессии РФ НАТО не сможет напрямую помогать Украине, но поможет лучше подготовиться к возможной атаке, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

"Если бы Украина была членом НАТО, тогда бы была задействована статья 5 о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютное согласованное видение с нашими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что НАТО изо всех международных партнеров максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины, как агрессию.

По его словам, во время визита в офис Североатлантического совета украинская делегация презентовала 5 стратегических направлений, на которых Украина хочет сосредоточиться в дальнейшем сотрудничестве.

Как отметил Кулеба, для Украины главное, чтобы НАТО помогло ей лучше подготовиться к возможной атаке.

"Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - заявил он.

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