Пограничники задержали в Краматорске террориста, который в 2014 году находился в составе незаконные военных формирований. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец, в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Выполняя задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области. По словам задержанного, он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

Полицейскими внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности". Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой".