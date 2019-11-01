У жительницы Харьковской области обнаружили дифтерию, - Центр общественного здоровья Минздрава

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в 14:30 из Харьковской области в Центр общественного здоровья Украины поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

"Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.