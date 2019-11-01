Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.11.19 17:04

Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" из-за того, что редакция готовит расследование о его влиянии и связях с новой украинской властью. По мнению редакции "Схем" и юристов, таким образом он прямо нарушил украинское законодательство сразу по нескольким статьям.

Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В своем телеграм-канале Андрей Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства", - говорится в сообщении.

Редакция расценивает эту публикацию как прямое давление на команду "Схем".

"Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - заявляют "Схемы".

Юристы заявляют, что обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Сам Портнов в своем Telegram отреагировал и написал следующее: "Одиозное Радио Свобода выразило озабоченность, что вчера я обнародовал данные их автомобиля, внаглую неделями осуществлявшего за мной незаконные оперативно-технические мероприятия. Приношу одиозному СМИ свои извинения за фото их автомобиля и данных водителя. В следующий раз мы сделаем его фото с ведром на голове. Тысячи извинений за недоработку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР

Портнов обнародовал персональные данные водителя Схем из-за готовящегося о нем расследовании 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100