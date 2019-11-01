Электронные ученические билеты в Киеве запустят в декабре, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"У нас внедрен электронный билет, им уже пользуются киевляне. Льготники пользуются карточкой киевлянина. Наши ученики также являются льготниками, мы уже создали реестр учеников. 24 октября Киевсовет проголосовал за изменения в программу "Забота". Таким образом мы имеем возможность начинать уже выпускать карточки ученика", - сказал Назаров.

Он сообщил, что на следующей неделе в мобильном приложении Kyiv Smart City у родителей появится возможность заказать карточку ученика.

"Карточка ученика будет оранжевого цвета, с другой стороны будет фотография ребенка, данные о том, где он учится. Таким образом родители смогут заказывать эти карты, и с декабря мы начнем их массово выпускать. Мы планируем в течение двух, максимум трех месяцев всем ученикам, это больше 300 тыс., выдать такие карты", - рассказал он.

По его словам, именно родители смогут заказывать карты, а получать их будут в школе.

"Это будет безлимит, они смогут воспользоваться как наземным, так и подземным транспортом. Также родители смогут отследить, где ребенок сегодня ездил", - сообщил Назаров.

В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и задачами. Также с его помощью школьники будут получать обеды в столовых.

В марте 2020 планируют выпустить 100% электронных ученических билетов.

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