В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
Производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям у 10 млрд несобранного акциза (через теневой рынок).
"Также есть плохая уголовно-правовая ситуация (по простому - бандиты), и не развивается отрасль.", - сообщил Милованов.
По словам министра, президент Зеленский заявил, что статус-кво в отрасли оставлять нельзя и нужны радикальные изменения. В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация.
Для этого Президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который:
А. Отменяет монополию на спирт с начала 2020 года.
Б. Разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих.
С. Создает систему лицензирования со стороны государства.
Е. Ограничивает импорт до 2022 года.
По мненю Милованова, эти шаги приведут инвестиции в отрасль, увеличат объем производства и количество рабочих мест, увеличат поступления в бюддет, и со временем позволят нарастить экспорт спирта в другие страны.