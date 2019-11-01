МИД вызывал посла Чехии из-за визита пропутинских крымских татар в Прагу, - Зеленко

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула. Чешском дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарськои пророссийской общественной организации" Къырым бирлиги" приема по случаю Национального праздника Чешской Республики и дальнейших публикаций данной организации на собственном сайте и сети Facebook", - отметила она.

По словам Зеленко, посол Чехии в Украине отметил, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности.

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"Также дипломатом было подчеркнуто, что представители "Къырым биргили" не были приглашены на официальную часть приема и не имели никакого контакта с Президентом Чешской Республики", - добавила Зеленко. Она также отметила, что Матула заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чешской Республики относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

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Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией.

Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.

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