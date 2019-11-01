Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.11.19 18:03

МИД вызывал посла Чехии из-за визита пропутинских крымских татар в Прагу, - Зеленко

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулы через посещение представителями прокремлевского крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" Праги.

МИД вызывал посла Чехии из-за визита пропутинских крымских татар в Прагу, - Зеленко

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула. Чешском дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарськои пророссийской общественной организации" Къырым бирлиги" приема по случаю Национального праздника Чешской Республики и дальнейших публикаций данной организации на собственном сайте и сети Facebook", - отметила она.

По словам Зеленко, посол Чехии в Украине отметил, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

"Также дипломатом было подчеркнуто, что представители "Къырым биргили" не были приглашены на официальную часть приема и не имели никакого контакта с Президентом Чешской Республики", - добавила Зеленко. Она также отметила, что Матула заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чешской Республики относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

Также читайте: Приглашение на официальное мероприятие подконтрольной оккупантам организации крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии

Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией.

Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Земан не признавал Крым частью России, - пресс-секретарь

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100