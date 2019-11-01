Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики

Об этом Богдан Яременко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - сообщил Яременко.

По словам политика, ему "через Давида Арахамия" передали, что три фракции ("Европейская солидарность", "БЮТ" и "Голос". – Ред.) требуют, чтобы он до 19 объявил в Facebook о сложении с себя полномочий.

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Копию заявления он пообещал не позднее 23:00 выложить на своей странице в соцсети, "потому что сейчас им янтыки в лучшем месте Киева".

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - добавил Яременко.

Необходимость оставить пост главы Комитета политик связывает с деятельностью фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных .... партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне шантажа своих коллег из ПЕС, БЮТ и Голоса", - написал он.

"Также хочу поздравить демократически избранное большинство в парламенте с чутким и внимательным отношением к коллегам. Из других фракций", - подытожил Яременко.

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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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