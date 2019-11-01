Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко посетил защитников, проходящих реабилитацию. Героическая круглосуточная работа коллектива Военно-медицинского клинического центра Западного региона известна всей Украине. Я не раз слышал на фронте слова благодарности врачам. Не так давно к нашим специалистам присоединились канадские медики, чтобы консультировать тех, кто проводит операции сложным пациентам с фронта.

Счастлив сегодня проведать наших защитников. Рад, что они полны сил и оптимизма. Это, как говорят врачи, - залог скорейшего выздоровления. Говорили с ребятами о разведении войск. Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, которую наши бойцы защищают ценой жизни и здоровья.

Низко кланяюсь воинам, которые сохранили Украину. И искренне благодарен украинским врачам, которые заботятся о наших Героях".