В Одессе сотрудник СБУ попался на вымогательстве 35 тыс. грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что сотрудник СБУ вместе с сообщником требовали более 35 тыс. гривен от местной жительницы за содействие в возвращении автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тыс. гривен. Сейчас в рамках начатого уголовного производства, происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

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Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.