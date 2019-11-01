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01.11.19 19:49

В Одессе сотрудник СБУ попался на вымогательстве 35 тыс. грн. ФОТО

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ в Одессе уличили в вымогательстве сотрудника спецслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Одессе сотрудник СБУ попался на вымогательстве 35 тыс. грн 01

Установлено, что сотрудник СБУ вместе с сообщником требовали более 35 тыс. гривен от местной жительницы за содействие в возвращении автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тыс. гривен. Сейчас в рамках начатого уголовного производства, происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

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Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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