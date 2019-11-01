Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об єтом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В информации отмечается: "Оперативные подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают борьбу с противоправной деятельностью лиц в зоне ответственности. На этот раз, на одном из блокпостов на выезде из Мариуполя, были сорваны план гражданина Турции, согласно которому он двигался из города после поиска новых жертв торговли людьми. В ходе спецоперации он был задержан с двумя гражданками Украины, которых он собирался вывезти с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом - в странах Европейского Союза.

Во время проведения оперативных действий было установлено причастность данного лица к противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. 45-летний гражданин Турции осуществлял вербовку гражданок Украины для дальнейшей их сексуальной эксплуатации за рубежом.

Мужчина находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении, через социальные сети методом убеждений втягивал их в секс-индустрии в одной из стран Западной Европы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки граждан Украины.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается".