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01.11.19 20:22

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона относительно украинцев.

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в сообщении.

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Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напоминаем, ранее сообщалось, что президент Франции Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".

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