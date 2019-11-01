Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.

"Вдоль государственной границы в пределах проведения Операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности", – сказал он.

По словам Наева, эти подразделения отбывают боевую службу на ротационной основе, сменяя друг друга.

"Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", – пояснил Наев.

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Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий – "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС", – добавил он.

Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.

Что касается Золотого, то все обстрелы там осуществлялись за пределами зоны разведения сил и средств, добавил он.

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