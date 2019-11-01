"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь мы сейчас говорим о некоем пути, который разблокирует доступ к так называемому нормандскому формату. ... Если мы говорим, что нужно было сделать Украине для того, чтобы прийти к нормандскому формату – нужно было сделать 3 вещи. Все 3 вещи фактически сделаны, кроме еще одного разведения. И вот после этого наступит нормандский формат", - сказал он.

Арахамия считает, что в мире нет ни одного человека, который мог бы компетентно ответить на вопрос о том, что будет происходить после встречи в нормандском формате.

"Сейчас предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще. Мне кажется, нет смысла это обсуждать. Нужно обсуждать этот тактический шаг (разведение сил. – Ред.)", - подчеркнул Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Путин переносит "нормандский саммит", чтобы прессовать Украину, - Климкин

Глава фракции "Слуга народа" добавил что, по его мнению, успех разведения в Станице Луганской повышает вероятность успешного разведения и в Золотом.