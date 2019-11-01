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01.11.19 23:14

С начала 2019 года Зону отчуждения ЧАЭС посетили 107 тыс. туристов, 80% из них - иностранцы

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Наибольшее количество посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15 738 человек, Польша - 9 378, Германия - 7 826, США - 5 580, Чехия - 4 063. Из Украины Зону отчуждения посетили 22 468 человек. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский

Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов, в Госагентстве называют ведение электронного пропуска для посещения, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль".

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