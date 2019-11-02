Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.11.19 08:20

Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев

Ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются следующие участки разведения сил на Донбассе, помимо Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев. 

"Я общался перед эфиром с военным, который принимает участие в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ остальные участки разведения, и получил ответ, что ни разу, на всех заседаниях, остальные участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО

Напомним, ранее Наев сообщил, что при возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ могут вернуться на позиции.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100