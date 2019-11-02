Финляндия будет отстаивать продление санкций против России, - глава МИД Хаависто

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Визит начался с совместного почтения памяти защитников Украины от российской агрессии и возложением цветов к Стене памяти.
Пристайко убежден, что поездка Пекки Хаависто в зону проведения ООС позволит понять масштабы потерь Украины и страданий гражданского населения от длительной российской агрессии. Глава МИД Финляндии подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продолжения санкций против России и заверил в поддержке Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнание попытки незаконной аннексии Крыма.
Обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Вадим Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в привлечении передовых технологий в энергоэффективности, утилизации отходов и управления лесными ресурсами.
Министр поблагодарил за внедрение Финляндией энергоэффективных технологий в школе в Херсонской области и предложил рассмотреть возможность реализации подобного инфраструктурного проекта на Востоке Украины в рамках восстановления Донбасса.
С 1 июля по 31 декабря 2019 Финляндия председательствует в Совете ЕС.