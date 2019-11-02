Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что "Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом".

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Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 20 августа договорились о возвращении России в "большую восьмерку" уже в следующем году. Правительства Германии, Канады и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гостя".

Впрочем тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя украинского лидера, а возобновления участия России – недопустимо.