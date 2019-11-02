Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.11.19 09:20

Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7, - Фриланд

Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7 до прекращения российской оккупации Крыма.

Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что "Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не будет уважать территориальную целостность соседних государств: в США одобрили резолюцию против участия РФ в G7

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 20 августа договорились о возвращении России в "большую восьмерку" уже в следующем году. Правительства Германии, Канады и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гостя".

Впрочем тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя украинского лидера, а возобновления участия России – недопустимо.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100