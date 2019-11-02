Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналу НВ, комментируя отношения своей страны с РФ.

По словам Ниинисте, он встречается и разговаривает с Путиным "как минимум раз в год".

"Бывали годы, когда мы встречались чаще. В целом же мы смотрели друг другу в глаза, наверное, больше десяти раз, — отметил Ниинисте. — Но имейте в виду, что за последние годы я встречался с китайским президентом Си Цзиньпином, с американскими президентами Дональдом Трампом и Бараком Обамой примерно так же регулярно, как и с Путиным".

Однако Финляндия принципиально поддерживает санкции Евросоюза в отношении России, напомнил Ниинисте, хотя и контактирует с РФ, а также имеет с ней общую границу, которую каждый день пересекают сотни людей в обе стороны.

"Хочу вспомнить один важный эпизод. Когда появилась новость о том, что россияне аннексировали Крым, это была суббота. Уже на следующий день, в воскресенье, Финляндия осудила действия России. Мы всегда занимали принципиальную позицию по санкциям Евросоюза в отношении России", — напомнил финский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет отстаивать продление санкций против России, - глава МИД Хаависто

"В наших отношениях есть нормальные вещи. Тем не менее мы с самого начала заявили, что осуждаем политику России [в Крыму и на Донбассе]. Конечно, нам могут сказать: вот Финляндия просто выполняет политику в отношении России, которую определяет Брюссель. Но Финляндия — член Евросоюза и тоже принимает участие в решениях ЕС по России", — добавил Ниинисте.

Он также отметил, что из всех стран ЕС именно Финляндия больше всех страдает от российских контрсанкций, однако намерена сохранять политику относительно РФ "до тех пор, пока россияне не изменят свое поведение".

"Думаю, обмен военнопленными между Украиной и Россией — важный шаг для обеих сторон", — заключил лидер Финляндии.

Он добавил, что для более жестких санкций нужны "очевидные новые причины".

"Если что‑то такое случится — да, (поддерживаем. - Ред.), а пока мы сохраняем статус-кво — причин увеличивать санкции нет. Надо посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация", — считает финский президент