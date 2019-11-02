"Называли обезьяной": семиклассница выпрыгнула из окна школы в Киеве из-за травли со стороны одноклассников. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом стало известно со слов тети школьницы Екатерины и родителей учеников школы №173.

В семье говорят, что Ангелина могла выброситься из окна школы из-за буллинга, которому подвергалась в стенах учебного заведения.

По словам мамы одного из учеников, Ангелина систематически подвергалась буллингу со стороны своих одноклассников. Девочка мулатка и, из-за цвета ее кожи, подростка в школе называли "обезьяной". Родители добавили, что учителя были в курсе расистских оскорблений в адрес Ангелины однако никак не реагировали на ситуацию. Теперь же, по их мнению, администрация школы делает все возможное чтобы "не выносить сор из избы" и заявляет о проблемах в семье самой школьницы.



Фото: Информатор

Тетя Ангелины Екатерина также подтверждает версию о буллинге. Она рассказала, что девочку неоднократно оскорбляли на почве цвета ее кожи. Она добавила, что была очень удивлена, когда на страницах некоторых СМИ прочла о том, что Ангелина якобы выбросилась из окна из-за того, что ее родители разводятся. Екатерина подтвердила, что родители ребенка и правда развелись. Вот только это было около 8 или даже 9 лет назад и сейчас это повлиять на девочку никак не могло. Кроме того, по словам Екатерины, ее брат (отец девочки) работает архитектором, а с мачехой у Ангелины были хорошие отношения. В целом девочка жила во вполне благополучной семье.

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Она добавила, что Ангелина очень переживала не из-за развода родителей, который случился очень давно, а из-за давления сверстников и насмешек над ней. По словам Екатерины, девочка не хотела ходить в школу и не раз говорила, что там ей не нравится, вот только, к сожалению для родных, подросток не объясняла, в чем именно дело. Тетя девочки говорит, что перед тем, как совершить столь ужасный поступок, Ангелина спросила своих одноклассников: "если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".

Екатерина опасается, что администрация школы всячески будет пытаться замять ситуацию и переводить стрелки на родителей и семью ребенка, снимая с себя всю ответственность. Она подчеркнула, что со всеми учениками седьмых классов уже "провели работу". Детям якобы сказали отвечать следователям, что Ангелина дружила со всем классом и никаких конфликтов внутри коллектива и случаев буллинга не было.

Журналисты Информатора попытались пообщаться с администрацией школы. Но, к сожалению, нам не удалось связаться с исполняющим обязанности директора школы №173. Ступак Татьяна Анатольевна настолько не хотела общаться с представителями прессы, что попросила охранника буквально силой выставить журналистов за дверь, поэтому достоверное мнение руководства по поводу этой ситуации нам неизвестно.

На данный момент девочка находится в "Охматдете", ее состояние врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что пока рано делать какие-то прогнозы, но продолжают делать все возможное, чтобы вернуть ребенка к полноценной жизни.

По состоянию на 30 октября, на фоне многочисленных воспалений у Ангелины сначала была температура 38,7, теперь держится на уровне 38,2. Еда пока что не усваивается. В легкие поставили новый дренаж, они уже дышат синхронно. Продолжается процесс вывода из глубокого сна, появляются мимика и мелкие движения. Активный сбор средств на лечение пострадавшей девочки продолжается. Каждый может помочь Ангелине поправиться, реквизиты ее отца можно найти здесь.