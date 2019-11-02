Заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС усилит динамику отношений с Евросоюзом, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, обращаясь к украинской стороне комитета, в состав которой входят министры и заместители министров, представители министерств и ведомств, ответственные за выполнение задач в сфере европейской интеграции Украины.

По словам вице-премьер-министра, во время мероприятий в рамках заседания комитета будут установлены профессиональные контакты между представителями новой украинской власти и институтов ЕС, в частности, Еврокомиссии, а также будут обсуждаться идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов, которые будут впоследствии, в декабре, приняты Советом ассоциации.

"У нас есть все основания сказать, что интенсивность диалога Украина - ЕС будет только наращиваться", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Во время очередного заседания Комитета ассоциации будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к Соглашению. Также будут проработаны другие важные вопросы повестки дня отношений Украины и ЕС.

На нынешнем Совете ассоциации в декабре планируется подытожить предыдущие достижения на пути приближения к ЕС, углубить и расширить процессы интеграции в ЕС. В частности, Украина ожидает выработку конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий (таможенных формальностей) в торговле с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также получения "промышленного безвизовых" (Соглашение ACAA).

Справка. Делегацию на пятом заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС с украинской стороны возглавит в. о. генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета Министров Юлия Горячая, делегацию Европейского Союза - заместитель генерального директора Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Люк Девин. Откроет заседание Дмитрий Кулеба.

Комитет ассоциации создан в соответствии со статьей 464 Соглашения об ассоциации и является вспомогательным органом Совета ассоциации, который проводит подготовку заседаний и дискуссий Совета ассоциации, обеспечивает непрерывность отношений ассоциации и надлежащее выполнение Соглашения.