Живой и здоровый: потерявшийся в лесу на Сумщине 13-летний подросток найден в 10 км от места соревнований. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном заброшенном доме, грелся у самостоятельно разведенного костра. Сейчас состояние его здоровья вполне удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

О том, что подросток пропал в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

К поискам парня были привлечены личный состав Кролевецкого, Путивльского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, нацгвардейцы, сотрудники ГЧСЧ. Правоохранителям активно помогали жители окрестных сел, райцентра, охотники, егеря, работники аграрных предприятий и все неравнодушные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Называли обезьяной": семиклассница выпрыгнула из окна школы в Киеве из-за травли со стороны одноклассников. ФОТО

"Работники полиции выражают благодарность всем неравнодушным людям, кто принимал участие в поисках подростка: жителям города и окружающих сел, руководителям органов местного самоуправления, райгосадминистрации, администрации Реутинского аграрного лицея, частным предпринимателям, аграриям, и особенно - охотникам и егерям. Только благодаря объединенным усилиям поиски парня закончились успехом", - сказано в сообщении.