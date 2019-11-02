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02.11.19 12:47

Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

Редакция программы "Схемы" расценивает публикацию заместителем главы АП беглого президента Януковича Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".

Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Приводим ее пост полностью.

"После возвращения Андрея Портнова в Украину с мая текущего года журналист программы "Схемы" Mykhailo Tkach исследует влияние и связи бывшего чиновника с новой украинской властью.

31 октября Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале обратился к Михаилу Ткачу и программе "Схемы", опубликовав персональные данные водителя нашей съемочной группы - полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными, защищенными законом, распространил в своем телеграмм-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

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Как видно из самого поста, Андрей Портнов, публикуя персональные данные лица, осознавал что это участник съемочной группы программы "Схемы", а также то, что журналист программы Михаил Ткач готовит о нем журналистское расследование.

Андрей Портнов и ранее публично признавал в своем телеграмм-канале, что знает и понимает, что именно журналист Михаил Ткач готовит о нем материал. Для съемок которого Михаил в течение последних месяцев использует одни и те же автомобили редакции.

Поэтому редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".

Редакция считает исследование связей и влияния Андрея Портнова общественно важной информации, а личность Андрея Портнова публичной.

Поэтому мы не планируем прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ".

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