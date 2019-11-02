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02.11.19 12:49

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на донецком направлении.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью противник огневой активности не проявлял. Однако после 9 утра в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные вражеские обстрелы из автоматических гранатометов.

Также сообщается, что около 10 утра оккупанты со стороны населенного пункта Белая Каменка выпустили 3 мины 120-мм калибра по позициям украинских войск, оборудованных неподалеку от Новогригорьевки.

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"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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