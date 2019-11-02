Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, ночью противник огневой активности не проявлял. Однако после 9 утра в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные вражеские обстрелы из автоматических гранатометов.
Также сообщается, что около 10 утра оккупанты со стороны населенного пункта Белая Каменка выпустили 3 мины 120-мм калибра по позициям украинских войск, оборудованных неподалеку от Новогригорьевки.
"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.