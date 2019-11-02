"Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на странице в Facebook, комментируя недавнее сообщение заместителя главы АП беглого Януковича Андрея Портнова.
"Интересные времена. Против Софии Федыны возбуждают уголовное дело за фразу "он же не бессмертен" и "может прилететь".
А в это же время Портнов угрожает всем журналистам "Радио Свобода", как публикацией всех данных, так и "ведром на голове" ...
И как тут с основаниями для уголовного дела?
Для всех, кто плохо знает современную историю Украины, только напомню - угрозы именно журналистам и активистам имеют плохую практику реализовываться на практике ..."