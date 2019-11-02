Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказала на Львовском форуме по безопасности бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун..

"Когда я была исполняющим обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации – в Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать а их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать ли им деньги, подумайте об этом", - отметила она.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.