Россия не имеет права заставлять жителей оккупированного Крыма служить в ее армии, - Human Right Watch

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

"Удваивая это нарушение, российские власти также выдвигают уголовные обвинения против людей, которые отказываются служить в их вооруженных силах", – сказал Хью Уильямсон.

Также организация Human Rights Watch опубликовала отчет, где собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии, а также о количестве призывников с начала аннексии полуострова.

"В соответствии с IV Женевской конвенцией государство-оккупант не может принуждать жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Она также прямо запрещает любое "давление или пропаганду, направленную на обеспечение добровольного призыва". Эти запреты являются абсолютными, и их нарушение является серьезным нарушением конвенций", – говорится в отчете правозащитников.

Прокуратура АРК, базирующаяся в Киеве, сообщила Human Rights Watch, что регулярно собирает данные о принудительном призыве в российскую армию.

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Российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов утверждает, что после российской аннексии Крыма на службу в российскую армию призвали более 16 тысяч крымчан. В этом году российские военные планируют призвать около 2,6 тыс. человек.

Ранее член Крымской правозащитной группы Александр Седов сообщил, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тыс. крымчан. По данным правозащитника, суды в Крыму по состоянию на 30 сентября вынесли 72 приговора за уклонение от службы в российской армии.

Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.