Имея контроль над Черным морем, РФ контролирует весь регион. Нужно восстанавливать украинский флот, - начальник штаба ВМС Тарасов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности Андрей Тарасов, вице-адмирал, начальник штаба-первый заместитель командующего ВМС Украины.

"Мы в наследство от Советского Союза считали море неким барьером. Но в частности в странах НАТО море воспринимается как путь, возможность реализации своего потенциала где угодно, в любое время, в том числе у берегов противника", - отметил он.



Вице-адмирал акцентировал внимание на растущей активности России в Черном море.

"Имея контроль над Черным морем, Россия имеет контроль над всем регионом. Это угроза не только Украине, это угроза и Турции, и Болгарии и Румынии. Это же происходит и в Балтийском море", - добавил он, отметив важность восстановление украинского флота.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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