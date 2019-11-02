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02.11.19 15:21

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Украину на переговоры с Пристайко

4 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии.

Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

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Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил Украину с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, а также посетил Станицу Луганскую.

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Украину на переговоры с Пристайко 01

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