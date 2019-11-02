Образовательный процесс в армии должен отбросить советскую парадигму, - Грант

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности Глен Грант, подполковник Британской армии (в отставке), эксперт Украинского института будущего.



"Хотя генералы сделали все, что могли, для сдерживания России (они сделали много, бесспорно), но на следующем этапе должны пройти изменения советской парадигмы, советского способа работы, которые не позволяют молодым офицерам двигаться по учебной лестнице.



Поэтому весь образовательный процесс должен измениться, поскольку это не процесс, генерирующий доверие. Доверие означает, что можно дать людям шанс на ошибку. А советская централизованная система этого не позволяет. Поэтому эти изменения нужны. Спустя пять лет мы видим, что на шестой год изменения сами по себе не произойдут. Фактическое безумие - это когда вы каждый раз делаете то же, а надеетесь, что произойдет что-то новое. Поэтому нам потребуется новая парадигма лидерства, новый подход", - сказал он.

Грант в частности подчеркнул важность реформирования сержантского состава.

"Когда я в свое время получил звание майора и сказал об этом своей бабушке, то она спосила: когда же я стану сержантом. В ее понимании сержант - это было очень важно. И это свидетельствовало о важности, котороую играют сержанты в армии", - рассказал эксперт.

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По его словам, в идеальной системе армейского подчинения каждый член группы должен иметь полномочия завершить миссию даже в случае гибели командиров.

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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